السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذه وفقا للمتطلبات الوطنية وعزيمة الشعب

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال حوار مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأميركية في ​نيويورك​ إلى أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تم تنفيذه وفقا للمتطلبات المصرية الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذا البرنامج الذي تم تنفيذه بنجاح مع ​صندوق النقد الدولي​ والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة ​الشعب المصري​، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته".

وأكد السيسي "استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة ​الحياة​ للمواطنين المصريين"، معرباً عن "تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأميركية في عملية التنمية بمصر، والمشاركة في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها ​الاقتصاد المصري​".