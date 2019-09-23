أكّد وزير الخارجية السورية وليد المعلم، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، حيث جرى البحث بالقضايا المتبقيّة المتعلّقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليّات وإجراءات عملها، "التزام سوريا بالعمليّة السياسيّة".
وجدّد "استعداد سوريا لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمّته بتيسير الحوار السوري- السوري للوصول إلى حلّ سياسي بقيادة وملكيّة سوريّة، بالتوازي مع ممارسة حقّها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا".
بدوره، قدّم بيدرسون عرضًا حول نتائج لقاءاته الّتي أجراها في الفترة الماضية، مشيدًا بـ"التقدّم الحاصل في العمليّة السياسيّة". وأعلن استعداده لـ"بذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري- السوري وتحقيق النتائج المرجوّة".
كانت هذه تفاصيل خبر المعلم التقى بيدرسون: ملتزمون بالعملية السياسية بالتوازي مع ممارسة حقنا بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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