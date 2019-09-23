نيبينزيا: نأمل ألا تكون هناك ضرورة لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الهجوم على أرامكو

لم يستبعد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​ "احتمال عقد جلسة ل​مجلس الأمن​ حول هجوم ​أرامكو​ ​السعودية​"، معرباً عن أمله بـ"عدم عقد مثل هذه الجلسة".

ولفت إلى أنه "لا يمكننا استبعاد أي شيء. توجد لدى أعضاء مجلس الأمن، مثلما لدى كل أعضاء الأمم المتحدة، إمكانية لتقديم مبادرة حول عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول موضوع أو آخر".