فنيانوس تفقد الاشغال في اهدن وأوعز بتحديث خرائط زغرتا وإهدن ووضع دراسة استراتيجية للمنطقة

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الأعمال التي تقوم بها الوزارة في إهدن، كما اطلع على وضع مركز رفع الثلوج والتحضيرات لموسم الشتاء.
ثم زار المبنى البلدي في إهدن، حيث عقد إجتماعا لمواكبة سير الأعمال، شارك فيه كل من رئيس البلدية، مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب الخوري وأعضاء المجلس البلدي عزيز يمين وبدوي ساروفيم، سعيد زخيا وحنا غسطين.
وأوعز فنيانوس الى مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل بتحديث خرائط زغرتا وإهدن بالإضافة الى وضع دراسة استراتيجية للمنطقة.
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