فنيانوس تفقد الاشغال في اهدن وأوعز بتحديث خرائط زغرتا وإهدن ووضع دراسة استراتيجية للمنطقة

تفقد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ الأعمال التي تقوم بها الوزارة في إهدن، كما اطلع على وضع مركز رفع ​الثلوج​ والتحضيرات لموسم الشتاء.

ثم زار المبنى البلدي في إهدن، حيث عقد إجتماعا لمواكبة سير الأعمال، شارك فيه كل من رئيس ​البلدية​، مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب الخوري وأعضاء المجلس البلدي عزيز يمين وبدوي ساروفيم، سعيد زخيا وحنا غسطين.

وأوعز فنيانوس الى مدير عام ​التنظيم المدني​ ​الياس الطويل​ بتحديث خرائط ​زغرتا​ وإهدن بالإضافة الى وضع دراسة استراتيجية للمنطقة.