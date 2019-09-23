الهيئات الزراعية أكدت رفضها الدعوة لعقد مؤتمر النهوض بالزراعة

استغرب "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان"، بعد اجتماع عقده في صيدا، "تبني رئيس الحكومة رعاية المؤتمر الزراعي الذي دعت اليه إحدى الهيئات التي لا تمثل المزارعين، وبعض التجار، تحت عنوان النهوض بالزراعة في لبنان. وأكد انه يرفض رفضا قاطعا الدعوة لعقد مؤتمر النهوض بالزراعة من مجموعة لا تمثل أغلبية القطاع، لذا نعتبر أن أي قرارات أو توصيات تخرج عن هذا المؤتمر لا تعنينا ولا تمثل المزارعين".
وشدد على "ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول من الدولة اللبنانية والوزارات المعنية مع دول الجوار من أجل إزالة جميع العراقيل، وخفض الرسوم على الترانزيت، وفتح الأسواق أمام انتاجنا الوطني. ولهذه الغاية ندعو إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة من الوزارات والهيئات المعنية في الدولة ونقابة المصدرين واللقاء الوطني لمتابعة الموضوع".
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