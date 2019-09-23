ممثل شهيب: ما نشهده من هجرة للأدمغة يحمل الدولة مسؤولية كبيرة تجاه المتخرجين

أكّد مفوض الحكومة في ​مجلس الإنماء والإعمار​ وليد صافي، ممثلًا وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في حفل التخرج السنوي الخامس عشر أقامته الجامعة الحديثة للادارة و​العلوم​ MUBS، أن "يوم التخرج هو بداية مرحلة جديدة قد تكون أصعب من سابقتها، هي أصعب لأننا نعيش في بلد يئن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، ونسبة ​البطالة​ فيه هي الأعلى في المنطقة حيث يشكل عدد الخريجين العاطلين عن العمل 35000 وهو رقم لا يستهان به".

وأوضح صافي أن "ما يشهده ​لبنان​ اليوم من هجرة للأدمغة يحمل ​الدولة​ مسؤولية كبيرة تجاه المتخرجين، إذ لا شك أنها مقصرة بحقهم لأنها لم تؤمن لهم فرص عمل بعد التخرج، فتهافتت عليهم الدول الخارجية وقدمت لهم الإغراءات الجمة لكي يبقوا فيها وتستفيد من قدراتهم ومن معارفهم وما يختزنون من طاقات".

وعرض للخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل "تنظيم وتطوير التعليم العالي وضمان حفاظ لبنان على دوره الريادي"، مشيرًا إلى جملة من الإجراءات اتخذها مجلس التعليم العالي بحق ​الجامعات​ المخالفة لمتابعتها بحسب الأصول القانونية.