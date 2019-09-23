الحريري التقى بيلنغسلي وعرض معه للعلاقات المالية والاقتصادية

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل ​الارهاب​ ​مارشال بيلنغسلي​ والوفد المرافق. وجرى عرض للعلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

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