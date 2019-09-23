الحريري التقى بيلنغسلي وعرض معه للعلاقات المالية والاقتصادية

التقى رئيس الحكومة سعد الحريري مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلنغسلي والوفد المرافق. وجرى عرض للعلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.
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