مسح جديد لمياه الشواطئ اللبنانية يظهر ان جميع العينات كانت ملوثة جدًا

أجرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مسحًا لمياه الشواطئ اللبنانية ومصب ​نهر الكلب​، بناءً على طلب داخلي مرسل الى المدير العام ​ميشال افرام​. وتبيَّن، أنّ جميع العينات كانت ملوثة جدًا وتحتوي على نسبٍ مرتفعةٍ من الطفيليات المتحملة للملوحة، وأنّ نسبة بويضات الجيارديا وبويغات كل من الكريبتوسبوريديوم وبلاستوسيستس كانت مرتفعة جدًا.

كما أظهرت النتائج وجود ما يعرف بالاميبيا الحرة في نهر الكلب وعلى اطراف المصب وهي خطيرة جدًا على صحة ​الانسان​، وأنّ نسبة الطحالب السّامة وغير السامة كانت بأعدادٍ مرتفعةٍ جدًا وتعد مؤشر على نسبة ​التلوث​ العالية.

وبحسب النتائج، فإنّ الطفيليات المكتشفة يمكن أن تسبب تلوثًا مباشرًا للأغذية والمنتجات الطازجة وقد تشكل خطرًا على ​الصحة العامة​.