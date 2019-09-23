جمعية المصارف بحثت بمختلف الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية

عقد مجلس إدارة ​جمعية مصارف لبنان​ اجتماعاً دورياً تناول فيه مختلف الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد، وتوقف بخاصة عند بعض ​الأخبار​ المغلوطة المتداولة حول خدمات ​المصارف​ عبر أجهزة الصرّاف الآلي.

وأوضحت أن "عمليات سحب الأموال النقدية من أجهزة الصرّاف الآلي تتمّ عموماً وفي جميع بلدان ​العالم​ بالعملة الوطنية للبلد المعني. غير أن ​القطاع المصرفي​ اللبناني يوفّر لعملائه ميزة إضافية ، إذ يتيح لأصحاب الحسابات ب​الدولار​ الأميركي إمكانيّة إجراء سحوبات نقدية بالدولار من أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للمصرف الذي يكون فيه للعميل حساب بالدولار الأميركي".