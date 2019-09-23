جمعية المصارف بحثت بمختلف الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً دورياً تناول فيه مختلف الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد، وتوقف بخاصة عند بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول خدمات المصارف عبر أجهزة الصرّاف الآلي.
وأوضحت أن "عمليات سحب الأموال النقدية من أجهزة الصرّاف الآلي تتمّ عموماً وفي جميع بلدان العالم بالعملة الوطنية للبلد المعني. غير أن القطاع المصرفي اللبناني يوفّر لعملائه ميزة إضافية ، إذ يتيح لأصحاب الحسابات بالدولار الأميركي إمكانيّة إجراء سحوبات نقدية بالدولار من أجهزة الصرّاف الآلي التابعة للمصرف الذي يكون فيه للعميل حساب بالدولار الأميركي".
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