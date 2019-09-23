القصيفي وصل الى سيدني ويلقي محاضرة بعنوان "صحافة الانتشار في خدمة لبنان"

وصل الى ​سيدني​ نقيب محرري ​الصحافة​ جوزف القصيفي، بدعوة من المركز الثقافي الأوسترالي العربي - منتدى بطرس العنداري. وكان في استقباله رئيس المركز الدكتور مصطفى علم الدين والرئيس السابق للرابطة المارونية ​باخوس جرجس​ والدكتور عماد برو ورئيس تحرير "النهار" الاوسترالية انور حرب واعلاميون وفاعليات. وسيلقي القصيفي محاضرة بعنوان "صحافة الانتشار في خدمة لبنان" في الخامس والعشرين من الحالي في قاعة جمعية كفرحلدا، بسيدني، السابعة مساء بتوقيت أوستراليا.

وستكون الزيارة مناسبة للقاءات يعقدها القصيفي مع فاعليات الجالية اللبنانبة والدينية اللبنانبة والصحافيين والإعلاميين الأوستراليين اللبنانيين للبحث في سبل التنسيق وتوطيد العلاقات بينهم وبين زملائهم الصحافيين والإعلاميين في الوطن الأم.

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