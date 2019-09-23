مساعد وزير الخزانة الأميركية: سنعاقب كل من يدعم حزب الله بالأسلحة أو المال

أكد مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ ​مارشال بيلينغسلي​ "إننا سنعاقب كل من يدعم "​حزب الله​" عينيّا وبالأسلحة أو المال أو أي وسائل أخرى".

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