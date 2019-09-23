شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمر مروان يكرم الموظفين المتميزين بوزارة شئون مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الموظفين المتميزين خلال شهرى يوليو وأغسطس 2019، وشمل التكريم كلا من عبير سمير ثابت، ونيفين رمضان حجاج، وهانى جمال الدين عبد الرازق وأسامة مصطفى محمد. ومنح مروان كل منهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لأدائهم الوظيفى، وحثاً لهم على الاستمرار فى التميز، وتحفيزاً لغيرهم على إجادة العمل. يأتى هذا التكريم فى إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسى وترسيخ قيم الالتزام والانضباط الوظيفى. يذكر أن الوزارة بدأت هذا النهج فى تكريم الموظفين المتميزين منذ شهر يناير 2018. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. عمر مروان يكرم الموظفين المتميزين بوزارة شئون مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.