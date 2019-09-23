شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يستقبل رئيس المجلس التشريعى لولاية بيهار الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بمكتبه، اليوم، فيجاى كومار، رئيس المجلس التشريعى لولاية بيهار الهندية.

فى بداية اللقاء أشاد وهدان بالعلاقات التاريخية التى ربطت بين زعماء مصر والهند والتعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبحث العلمى والتكنولوجيا والاتصالات والصحة، مشيرا إلى ما حققته مصر من نجاحات فى مجالات الصحة خاصة مبادرة الرئيس لمكافحة فيروس سى.

واستعرض وكيل المجلس أبرز معالم تشكيل مجلس النواب الحالى، لافتا إلى شغل أحد نواب المعارضة منصب الوكيل، وأعرب عن اعتزازه بزيارة رئيس المجلس التشريعى لولاية بيهار، مؤكدا على أنها فرصة لتبادل الآراء تجاه القضايا المشتركة.

وأشار وهدان إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة خاصة بعد تدشين مصر لمشروع قناة السويس الجديدة ومنطقتها اللوجستية التى أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعالم.

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من جانبه أعرب كومار عن اعتزازه بتلك الزيارة وتقديره الكامل لمصر حكومة وشعبا، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين وتاريخهما الطويل المشترك فى مكافحة الاستعمار وتأسيس حركة عدم الانحياز.

وأشار كومار إلى أن هدف الزيارة التعرف على أبرز النجاحات التى حققتها مصر وبخاصة قناة السويس الجديدة، موضحا أبرز معالم ونجاحات الحياة الحزبية فى الهند وطريقة تمثيل الولايات المكونة لها فى الحكومة الاتحادية.

وقال إن ولاية بيهار هى الأعلى بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادى فى الهند، مؤكدا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات خاصة الزراعية.