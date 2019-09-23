شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سلامة الجوهرى: الشعب المصرى لديه وعى كاف لمواجهة مخططات الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الشعب المصرى لديه من الوعى ما يكفى لمواجهة كافة مخططات الجماعات الإرهابية وجماعات التخريب.

وأضاف الجوهرى أن مصر نجحت فى المرور من الكثير من المواقف الصعبة والحاسمة منذ ثورة يونيو وحتى الآن، وهو ما يزعج قوى الشر التى فشلت كل مخططاتها، قائلا "ولذلك تسعى إلى فتح أبواب جديدة للتخريب والفتن لكنها لم ولن تنجح".

وتابع الجوهرى "إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى شاهدة عليه فى مختلف المجالات ولا يمكن لأحد أن ينكر ما حققته مصر من تطور فى السنوات الأخيرة بفضل تماسك الشعب ووحدته مع قيادته السياسية".

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وأكد الجوهرى أن الشعب الذى تحمل كل المراحل الصعبة وكل الإجراءات الاقتصادية التى مررنا بها، لا يمكن أن يترك أى مساحة لجماعات مخربة تحاول العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الذى استعدناه بعد تقديم الكثير من التضحيات.

يُذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية ومنها مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، فى محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار.

وتُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هى: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".