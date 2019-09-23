نقل معلمة منعت تلميذ من الذهاب لدورة المياه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، نقل معلمة واحالتها للتحقيق، بسبب منعها تلميذًا بمدرسة فيشابنا 2 الابتدائية التابعة لإدارة أجا التعليمية من الذهاب لدورة المياه.
وقال محافظ الدقهلية، إن دورنا هو توفير الخدمة لابنائنا وتيسير حصولهم على مطالبهم، ويجب أن نكون قدوة للتلاميذ ومثال يحتذى به، وتوفير الرعاية والعناية لهم في مختلف مراحل التعليم.
وكلف محافظ الدقهلية المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعلمة.
من جانبه قال وكيل الوزارة، إنه قابل ولي أمر التلميذ، واعتذار له نيابة عن مديرية التربية والتعليم، ووعد بتوفير كافة أوجه الرعاية للتلميذ، وحصوله على كافة الحقوق التعليمية والتربوية.
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