مقتل اثنين وإصابة ثمانية في إطلاق نار داخل حانة في ساوث كارولينا الأمريكية

قال مسؤولون إن الشرطة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية تبحث اليوم السبت عن مشتبه بهم بعد أن فتح شخص واحد على الأقل النار اليوم على حانة مزدحمة في مدينة لانكستر وقتل اثنين وأصاب ثمانية آخرين.

وقال مكتب رئيس مقاطعة لانكستر في بيان إن من أطلق النار ما زال هاربا وإنه لم يتضح على الفور إن كان أحد آخر أطلق النار خلال الحادث داخل الحانة.

وقال المكتب إن الواقعة عمل خطير ويبدو أن مسلحا واحدا على الأقل استهدف شخصا معينا عقب مشادة.