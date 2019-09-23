مسئول أوكراني: أجرينا حوارا مع روسيا حول تبادل المحتجزين

أشاد مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الاثنين، بالتعاون المشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك فيما يخص ملف تبادل المحتجزين بين البلدين.

وأكد يرماك - في تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه لو لم يكن هناك حوار بناء، لما تمكن الجانبان

من التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ عملية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا..مشددا على أنه دون جدية الحوار مع الجانب الروسي، لكان من الصعب فعل أي شيء يخص هذا الشأن..واصفًا كوزاك بـ"الرجل المحترف في عمله".



يذكر أنه في السابع من سبتمبر الماضي، تم نقل نحو 33 شخصا جوًا إلى روسيا بينهم الصحفي الروسي (وكالة "روسيا سيجودنيا - أوكرانيا"، كيريل فشينسكي، في عملية تبادل للمحتجزين بين الطرفين التي نُفذت وفق اتفاق تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت هذه القضية أحد الموضوعات المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى