إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أصيب، اليوم الاثنين 8 شبان فلسطينيين ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية. وتعرض الشبان الفلسطينيون للإصابة بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة. إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.

كما أغلق جنود الاحتلال ، الحاجز العسكري في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة "بيرزيت " نظموا في وقت سابق اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي "للبيرة " للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى. أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات في المكان.وكان العشرات من طلبة جامعة "بيرزيت " نظموا في وقت سابق اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالي "للبيرة " للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى.

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