انتخاب سفيرة السويد رئيسا لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

انتخب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزكية السفيرة ميكايلا كوملين جرانيت من السويد رئيسًا لمجلس محافظي الوكالة لعامي 2019-2020 ، خلفا للسفيرة لينا الحديد سفيرة الأردن فى فيينا.

وذكر بيان صادر عن الوكالة – التي تتخذ من فيينا مقرا لها اليوم الاثنين - أن السفيرة كوملين جرانيت هي الممثل المقيم للسويد لدى الوكالة

والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا ، وكذلك سفيرة بلادها لدى كل من النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا.



وأشار البيان إلى أن السفيرة التحقت بوزارة الخارجية السويدية في عام 1994 وقبل توليها مهامها الحالية كانت نائبة المدير العام ورئيسة قسم الشؤون الأوروبية

Advertisements

في وزارة الشؤون الخارجية (2012-2018).



ونوه البيان بأن السفيرة كوملين جرانيت شغلت عددًا من المناصب المهمة بما في ذلك مستشار السياسة الخارجية في المجلس الأوروبي (2010-2012) في بروكسل ومدير ومستشار السياسة الخارجية في مكتب رئيس وزراء السويد (2007-2010).

يذكر أنه تم مؤخرا انتخاب 11 دولة جديدة للعمل في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا للفترة 2019-2020 .

اقرأ أيضا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن المرشحين لمنصب المدير العام