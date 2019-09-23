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مباحثات إماراتية إندونيسية بشأن تعزيز علاقات التعاون

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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في

مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز تقدم البلدين وازدهارهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين

أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من رئيس إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.

 

 

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