بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فيمختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز تقدم البلدين وازدهارهما.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنينأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من رئيس إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات إماراتية إندونيسية بشأن تعزيز علاقات التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.