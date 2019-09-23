انهيار سقف مدرسة في كينيا يودى بحياة 7 أطفال

قال مسؤولون إن 7 أطفال قتلوا وأصيب 57 على الأقل، عندما انهار سقف إحدى المدارس في العاصمة الكينية نيروبي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأظهرت المحطات التلفزيونية صورا لعمال الإنقاذ وهم يحاولون إخراج الأطفال من بين الألواح المعدنية وركام الحجارة في مدرسة "بريسيوس تالنت"، ولآخرين

يحملون جثث الأطفال في حقائب بيضاء إلى سيارة إسعاف.

وقال النائب المحلي، جون كياري، لشبكة "إن تي" المحلية في كينيا، إن الطابق الأول من المبنى قد انهار، ما أدى إلى محاصرة الأطفال تحت الركام.

Advertisements

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية، سايروس أوجونا، مقتل 7 أطفال، مشيرا إلى أن "هناك 57 طالبا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولم يعرف سبب انهيار سقف المدرسة على الفور، لكن السلطات حذرت في وقت سابق، من أن هناك ما بين 30 إلى 40 ألف مبنى تم تشييدها من دون موافقة من السلطات في نيروبي، معرضة لخطر الانهيار.