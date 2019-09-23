قال مسؤولون إن 7 أطفال قتلوا وأصيب 57 على الأقل، عندما انهار سقف إحدى المدارس في العاصمة الكينية نيروبي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأظهرت المحطات التلفزيونية صورا لعمال الإنقاذ وهم يحاولون إخراج الأطفال من بين الألواح المعدنية وركام الحجارة في مدرسة "بريسيوس تالنت"، ولآخرينيحملون جثث الأطفال في حقائب بيضاء إلى سيارة إسعاف.
وقال النائب المحلي، جون كياري، لشبكة "إن تي" المحلية في كينيا، إن الطابق الأول من المبنى قد انهار، ما أدى إلى محاصرة الأطفال تحت الركام.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة الكينية، سايروس أوجونا، مقتل 7 أطفال، مشيرا إلى أن "هناك 57 طالبا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ولم يعرف سبب انهيار سقف المدرسة على الفور، لكن السلطات حذرت في وقت سابق، من أن هناك ما بين 30 إلى 40 ألف مبنى تم تشييدها من دون موافقة من السلطات في نيروبي، معرضة لخطر الانهيار.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار سقف مدرسة في كينيا يودى بحياة 7 أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.