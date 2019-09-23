حاكم مصرف لبنان يطمئن الأسواق

سارع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم، إلى طمأنة الأسواق على الليرة اللبنانية، وشدد على أن "الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتم تناقله عن وجود أزمة مضخم وله أهدافه"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال سلامة، إن "الدولار متوفر في القطاع المصرفي، والمصارف
ويأتي ذلك بعدما انتشرت أنباء عن قيام بعض المصارف في لبنانباعتماد خطوات وقائية لتعزيز سيولة الدولار لديها، ومن أبرزها خفض سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار، وعدم السماح بسحب الدولار من ماكينات السحب الآلي الـATM.
ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فقد بلغ سعر صرف العملة اللبنانية في السوق السوداء 1570 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة منذ التسعينات، في حين يبلغ سعر الليرة الرسمي 1507 ليرات للدولار.
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