عاجل-خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأعرب ملك البحرين الشقيقة لخادم الحرمين عن استنكار المنامة وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وشدد جلالته على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم.

كما حضره من الجانب البحريني، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ومستشار الملك لشؤون الإعلام، نبيل بن يعقوب الحمر، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين.