عاجل-ملك البحرين: اللقاء بخادم الحرمين استمرار للتنسيق والتشاور بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة. ورحب خادم الحرمين، بجلالته ومرافقيه، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن لقاءه أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبر ملك البحرين في تصريح صحفي عقب وصوله جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة، وقال: إننا بهذه المناسبة نؤكد على تضامن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجددين إدانة واستنكار مملكة البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد الملك حمد بن عيسى، أن البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد ملك مملكة البحرين على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

ودعا العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء، لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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ملك البحرين يصل جدة

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى جدة اليوم، وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، وأمين محافظة جدة، الأستاذ صالح التركي، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله ظافر.

مأدبة غداء

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للملك حمد بن عيسى آل خليفة، حضر الاستقبال والمأدبة، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.