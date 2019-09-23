المفاوض الأوروبي يحذّر من صعوبة التوصل إلى اتفاق حول بريكست

أعلن كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشال بارنييه، اليوم الاثنين، أن موقف لندن الحالي لا يوفّر أي "أساس للتوصل إلى اتفاق" ينظّم مغادرتها التكتل.
وقال بارنييه، في برلين حيث عقد محادثات مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه "بناء على طريقة التفكير البريطانية الحالية، يصعب رؤية الكيفية التي يمكن التوصل من خلالها إلى حل عمليّ من الناحية القانونية يحقق جميع أهداف شبكة الأمان".
وتهدف "شبكة الأمان" إلى ضمان عدم قيام أي حدود فعلية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية إلى جانب حماية السوق الأوروبية الموحدة.
جاء تقييم بارنييه للمفاوضات بين بروكسل ولندن عقب لقائه الأسبوع الماضي نظيره البريطاني ستيفن باركلي.
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ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات هذا الأسبوع في بروكسل ونيويورك، بينما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وقال بارنييه للصحافيين "لا نزال منفتحين على المحادثات وعلى تحقيق تقدم والاستماع إلى الأفكار الجديدة من الجانب البريطاني في ما يتعلق كذلك بالعلاقة المستقبلية"، لكنه شدد أن على لندن إيجاد حلّ لإنهاء الجمود.
وتبدو بريطانيا في طريقها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق بينما تواجه خطر حدوث اضطرابات اقتصادية.
وحذّر الاتحاد الأوروبي كذلك من انسحاب غير منظّم في وقت يستعد قطاع صناعة السيارات الأوروبي لتداعيات بريكست التي وصفها بـ"المزلزلة" على هذا القطاع.
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