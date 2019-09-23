66 دولة تلتزم بتحييد أثر الكربون بحلول 2050

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 66 دولة وعدت بالالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050.

جاء ذلك قبيل افتتاح قمة حول المناخ.

وتنضم هذه الدول الـ66 إلى عشر مناطق و102 مدينة و93 شركة للوصول إلى تحييد أثر انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة بحلول منتصف القرن، وهو هدف حدده العلماء لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن البنود الواردة في اتفاق باريس الموقع عام 2015.