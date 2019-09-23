بعد إفلاس "توماس كوك".. لندن تتكفل بإعادة 4500 سائح بريطاني من تونس

قالت وزارة السياحة التونسية إن الحكومة البريطانية ستتكفل باعادة نحو 4500 سائح بريطاني يوجدون حالياً في تونس ضمن رحلات لشركة توماس كوك التي أعلنت إفلاسها، اليوم الاثنين، وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع حتى الآن فواتيرها.

وكانت توماس كوك قلصت رحلاتها إلى تونس بعد اعتداءات 2015 التي استهدفت سياحاً، قبل أن تعود بقوة إلى الوجهة السياحية التونسية في 2018 و2019.

وبحسب وزارة السياحية التونسية نظمت رحلات 100 ألف سائح هذا العام لتونس أساساً من البريطانيين.

وتتوقع السلطات التونسية أن يزور تونس خلال هذا العام تسعة ملايين سائح.

وطلب من سياح دفع فواتير لم تسددها توماس كوك نهاية الأسبوع خصوصاً في فندق بالحمامات، ما أدى إلى توتر لفترة قصيرة قبل أن يغادر السياح إثر تدخلات رسمية.

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وقالت باتريسيا وهي سائحة بريطانية "دفعت 2210 جنيهات استرلينية لقضاء عطلتي، لكنهم أرادوا أكثر مما دفعت. فقلت لهم أني لست مسؤولة عن الأمر".

وقال وزير السياحة التونسي روني طرابلسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة، اليوم الاثنين، إنه بحسب وثيقة رسمية لسفارة المملكة المتحدة بتونس، هناك حالياً 4500 سائح بريطاني في الفنادق التونسية سينهون عطلاتهم، وستتكفل الحكومة البريطانية بأمر إعادتهم إلى بلادهم.

وتنص العقود على أن تدفع شركة توماس كوك فواتيرها للفنادق التونسية في بداية أكتوبر.

وبحسب صحف تونسية تبلغ قيمة هذه الفواتير نحو 60 مليون يورو.

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وقالت وزارة السياحة التونسية أنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوماً بعد آجال الفواتير.

وكانت قد أعلنت شركة توماس كوك البريطانية الرائدة في مجال السياحة والسفر، اليوم الاثنين، إفلاسها ما أجبر السلطات على بدء عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف من السياح في العالم.