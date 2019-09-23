كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب إفلاس "توماس كوك".. تركيا قد تفقد 700 ألف سائح سنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا، الاثنين، أن تركيا قد تشهد فقدان ما بين 600 و700 ألف سائح سنويا، بعد انهيار شركة السياحة البريطانية "توماس كوك".

وقال عثمان آيك لرويترز إن هناك في الوقت الحالي 45 ألف سائح في تركيا قدموا من بريطانيا وباقي دول أوروبا من خلال توماس كوك.

وأضاف أن الشركة مدينة بما بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني لبعض الفنادق الصغيرة، التي قد تعاني نتيجة الانهيار.

وانهارت شركة السياحة البريطانية توماس كوك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم، تاركة عشرات الآلاف من المصطافين عالقين في الخارج.

وذكرت الحكومة البريطانية أن عودة 150 ألف سائح بريطاني، قامت الشركة التي تأسست قبل 178 عاما بتسفيرهم في وجهات سياحية بجميع أنحاء العالم، ستكون أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد في زمن السلم.