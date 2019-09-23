كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تستأنف خدماتها وأنشطتها وتستعد لذكرى 1 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظفت هونج كونج، اليوم الاثنين، واستأنفت خدمات القطارات في المدينة، بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاحتجاجات العنيفة، في بعض الأحيان، وقد أدى ذلك إلى قيام الناشطين المؤيدين للديمقراطية بتخريب محطة للسكك الحديدية ومركز للتسوق.

وقالت الشرطة، إن قرابة 50 شخصًا قُبض عليهم في مصادمات نهاية الأسبوع، مما رفع العدد الإجمالي للمعتقلين في الاحتجاجات منذ يونيو إلى 1556.

وأصبحت أراضي الحكم الصيني على أهبة الاستعداد قبل الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية في الأول من أكتوبر، حيث تتوق السلطات إلى تجنب المشاهد التي قد تحرج الحكومة المركزية في بكين.

بدأت حكومة هونج كونج حوارًا رسميًا مع أفراد المجتمع هذا الأسبوع في محاولة لعلاج التصدعات في المجتمع وألغت بالفعل عرضًا كبيرًا للألعاب النارية بمناسبة الأول من أكتوبر في حالة وقوع المزيد من الاشتباكات.

تحتفل المستعمرة البريطانية السابقة أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة لبدء احتجاجات "المظلة"، وهي سلسلة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2014 والتي فشلت في تصارع التنازلات من بكين.

يخطط الناشطون للتجمع في ما يسمى بجدران لينون، والتي تتميز برسائل معادية للحكومة والتي تحمل اسم جون لينون وول الأصلي في براغ التي يحكمها الشيوعيون في الثمانينيات، في قلب المركز المالي يوم السبت وانتشرت في مناطق مختلفة عبر جزيرة هونج كونج.

من المقرر تنظيم تجمع آخر يوم الأحد في منطقة التسوق السياحية المزدحمة في خليج كوزواي، موقع بعض الاشتباكات العنيفة الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين.

وأطلقت الشرطة يوم الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحدث اشتباكات خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الاضطرابات التي أغرقت المدينة في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

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وتم اعتقال 47 شخصًا، 42 ذكورًا وخمس إناث تتراوح أعمارهم بين 14 و 64 عامًا.

وقع أكبر عدد من الاشتباكات في محطات سكة حديد ماس ترانزيت أو بالقرب منها، وهو الآن هدف مألوف للهجوم لأن المحطات غالبًا ما تكون مغلقة بناءً على طلب الحكومة لمنع المتظاهرين من التجمع.

كان مئات المحتجين قد تجمعوا في نيو تاون بلازا في بلدة شا تين الأقاليم الجديدة يوم الأحد، وهم يهتفون: "الكفاح من أجل الحرية" و "حرروا هونج كونج".

داس النشطاء على العلم الصيني بالقرب من محطة القطار وقاموا بالتجول على رجل يعتقد أنهم عارضوه. كما حطم المتظاهرون كاميرات الفيديو وأكشاك بيع التذاكر في المحطة.

بدأ البعض في تجهيزات القمامة عند مدخل المركز التجاري. ثم امتد المتظاهرون إلى الخارج حيث أشعلوا النار في المتاريس المصنوعة من الورق المقوى وأشجار النخيل المكسورة وغيرها من الحطام.

وقالت MTR يوم الاثنين، إن خدمات القطارات عادت إلى طبيعتها.

وقالت الصين، التي لديها حامية لجيش التحرير الشعبي في هونج كونج، إنها تثق في زعيمة هونج كونج كاري لام لحل الأزمة.

يشعر المتظاهرون بالإحباط لما يراهون قبضة بكين المتشددة على المركز المالي الآسيوي، الذي عاد إلى الصين في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تهدف إلى ضمان الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين، إنها ملتزمة بترتيب "دولة واحدة ونظامان" وتنفي التدخل.