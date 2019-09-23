كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض انتقادات وزير الخارجية الأمريكي ل"شينجيانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الحكومة الصينية اليوم الاثنين، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لقوله إن بكين تحاول محو الثقافة الإسلامية في شمال غرب البلاد.

رفض متحدث باسم وزارة الخارجية تعليق بومبيو في الأمم المتحدة، بأن احتجاز اليوغور لا علاقة له بنشاط مكافحة الإرهاب.

دعا بومبيو يوم الأحد حكومات آسيا الوسطى إلى رفض مطالب الصين بإرسال أقليات عرقية إلى الوطن قد تواجه القمع في الصين، وقال بومبيو، إن الصين تحاول "محو" ثقافات الأقليات والأديان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانغ، إن الأنشطة الصينية في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، حيث يحتجز المسلمون في معسكرات الاعتقال، هي نفسها جهود إزالة التطرف في الدول الأخرى.

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اشتكى جينج من أن السياسيين الأمريكيين "يشوهون سياسة الصين تجاه شينجيانغ ويتدخلون بشدة في الشؤون الداخلية للصين".

وقال جينج في مؤتمر صحفي دوري "هذه الإجراءات لا تختلف في طبيعتها عن إجراءات إزالة التطرف والإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب التي اتخذتها العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف أن أكاذيب السياسيين الأمريكيين لا يمكن أن تخدع العالم وسوف تكشف فقط عن أهدافها السياسية الخفية.

أدلى بومبيو بهذه التصريحات في اجتماع مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

