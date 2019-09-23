كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية تحقق في صادرات نفط كردستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة البرلمانية للنفط والطاقة اليوم الأحد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان، وتمتنع عن الالتزام بتسليم حصتها من النفط إلى الحكومة الفيدرالية.

ويجب أن يسلّم إقليم كردستان 250.000 برميل يوميًا إلى الحكومة الفيدرالية وفقًا لميزانية 2019.

وقالت اللجنة في بيان نشره موقع البرلمان الرسمي على الإنترنت، "تضم اللجنة الجديدة سبعة نواب ومطلوب منها تقديم تقريرها إلى رئاستها خلال أسبوعين من تشكيلها".

وقال إنه ناقش دعوة رئيس إقليم كردستان إلى اللجان النفطية والقانونية والمالية.

وقال عضو اللجنة البرلمانية للنفط والطاقة أمجد العقبي، أن اللجنة تشكلت بتوجيه من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي زار المنطقة الكردية مؤخرًا.

وقال العقبي إن حلبوسي اتفق مع رئيس وزراء المنطقة الكردية مسرور البرزاني على إرسال لجنة برلمانية وحل المشكلات العالقة بين بغداد وإربيل بشأن قضية النفط.

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وأضاف: أن البرلمان على وشك تشريع ميزانية 2020.

وأشار إلى أنه لتجنب مشكلة عائدات النفط وكميتها، تم تشكيل هذه اللجنة لإعداد تقرير مفصل عن طبيعة مشكلة النفط، والكميات الصادرة عن المنطقة والأطراف التي يباع بها هذا النفط.

وأكد أيضًا أن اللجنة يمكنها معرفة تفاصيل الكميات الصادرة عن المنطقة من خلال الاعتماد على إحصائيات الشركات التنظيمية الكبرى والبيانات الصادرة عن وزارة النفط الفيدرالية. ومع ذلك، أشار إلى أن المنطقة لا تزال تمتنع عن تسليم بغداد أي برميل نفط من حصتها في الميزانية دون تقديم أي تفسير.

وفيما يتعلق بأخبار بعض الأحزاب السياسية وعزم الكتل على التشديد على الحصة المالية لإقليم كردستان في ميزانية 2020، أشار العقبي إلى أن "لجنة النفط لن تتفاوض أو تكمل هذه المرة". "

وأضاف: "يجب على المنطقة تقديم حصتها المقدرة من وقال إنه إذا ثبت أنه يصدر أكثر من 250 ألف برميل، فسيُطلب منه تسليم جميع عائدات النفط التي يصدرها بالفعل".

