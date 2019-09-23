كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة يناقش تشكيل اللجنة الدستورية في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وزير الخارجية السوري ناقش تشكيل لجنة دستورية وعملها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن.

وقالت سانا، إن اجتماع وليد المعلم مع بيدرسن اليوم الاثنين ركز على إعداد اللجنة ويضمن خلوها "من أي تدخل أجنبي".

في الأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه تم التوصل إلى اتفاق طال انتظاره بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

يعد تشكيل اللجنة خطوة مهمة صوب إنهاء الصراع السوري. ويفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوًا، يختار النظام 50 منهم والمعارضة 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

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قال رئيس الامم المتحدة ان بيدرسن "يقوم بالعمل النهائى" بشأن وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اللجنة، واعرب عن امله قائلا انه "سيتم الانتهاء قريبا من هذا".

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضًا حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها.

وتمكن النظام السوري بدعم من موسكو من استعادة السيطرة في السنوات الأخيرة على نحو 60 بالمئة من الأراضي السورية.