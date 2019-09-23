كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة العليا في بريطانيا تصدر قرارا غد بشأن تعليق "جونسون" البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر المحكمة العليا في بريطانيا قرارها يوم غٍد الثلاثاء فيما إذا كان قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتعليق البرلمان غير قانوني، وهوحكم قد يؤدي إلى استدعاء الهيئة التشريعية ويمنح النواب فرصة أكبر لعرقلة خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونصح "جونسون"، الملكة إليزابيث بتأجيل أو تعليق البرلمان في 28 أغسطس، وهذه الخطوة التي قال خصومها إنها اُتخذت لإعاقة التحديات التي وعدت بها بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة طلاق.

وقال "جونسون"، إن الهدف من التعليق - من 10 سبتمبر حتى 14 أكتوبر - هو السماح له بإدخال أجندة تشريعية جديدة.

وذكرت المحكمة العليا، أن 11 قاضيًا سيصدرون حكمهم الساعة 10.30 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

خلال ثلاثة أيام من جلسات الاستماع في الأسبوع الماضي، تم إخبار المحكمة العليا بالمحامين عن نشطاء مناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونواب المعارضة

أن الإغلاق لمدة خمسة أسابيع كان الأطول منذ 50 عاما.

بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب، تظل سلطة تعليق أو حل البرلمان رسميًا مع الملك، وهو شخصية محايدة سياسيًا تعمل وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.

وسيتعين على المحكمة العليا، أن تقرر ما إذا كانت القضية هي أن القضاة يجب أن يشاركوا أو إذا كانت مجرد مسألة سياسية.

قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في وقت سابق من هذا الشهر أن القضية ليست "قابلة للمقاضاة" في الواقع، لكن المحكمة العليا في اسكتلندا خلصت إلى أن "جونسون" تصرف بشكل غير قانوني وأنه يجب إعلان إلغاء الصلاحية.

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وإذا وافقت المحكمة العليا على أن التعليق غير قانوني، فيمكنها القول، إن على "جونسون" أن يستدعي البرلمان أو أن الاختصاص التشريعي كان غير قانوني، حيث يمكن للهيئة التشريعية أن تستأنف من قبل المتحدثين بها.

وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة، في نهاية جلسات الاستماع يوم الخميس: "كما سمعنا، هذا ليس سؤالًا بسيطًا، وسننظر الآن بعناية في جميع الحجج التي قدمت لنا".

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حذر اليوم الاثنين، من أنه لن يكون هناك تقدم في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محادثات مع الزعماء الأوروبيين في نيويورك مع استمرار الثغرات، لكنه قال، إنه تم إحراز تقدم كبير في إبرام صفقة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "جونسون" للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك: "أود أن أحذركم جميعًا حتى لا تعتقدوا أن هذا سيكون هو الوقت المناسب. لا أرغب في رفع مستوى الاعتقاد المفرط بوجود طفرة في نيويورك".

وأضاف "جونسون"، أنه بينما تم إحراز "قدر كبير" من التقدم منذ توليه منصبه في يوليو

نظرًا لأن قادة الاتحاد الأوروبي قد أقروا الآن بضرورة تغيير اتفاقية الانسحاب التي تم التوصل إليها مع سلفه، فقد كانت "لا تزال هناك ثغرات ولا تزال هناك صعوبات".

وأشار "جونسون"، إلى أنه يريد تأمين اتفاق معدل في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر، مضيفًا: "هناك عدد كبير من اللاعبين المهمين، بما في ذلك؛ بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وأيرلندا، أرادوا التوصل إلى اتفاق.

وأوضح "جونسون": "لقد رأينا اهتمامًا بفكرة معاملة جزيرة أيرلندا كمنطقة واحدة لأغراض الصحة والصحة النباتية التي تعتبر مشجعة أيضًا. ومع ذلك لا تزال هناك ثغرات وما زالت هناك صعوبات".

كما قال رئيس وزراء بريطانيا، إنه من المهم أن تكون المملكة المتحدة "كاملة ومتكاملة" قادرة على الخروج عن قانون الاتحاد الأوروبي في المستقبل.