أمرابط ينفي الشائعات: ” مستعد أن ألعب بدون مقابل”

نفى نور الدين أمرابط، الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق النصف السعودي، كل الشائعات التي حامت في الفترة الأخيرة، والتي تشير إلى اشتراطه مبالغ مالية مهمة من أجل مواصلة اللعب مع الفريق الأصفر، بطل الدوري السعودي الممتاز.

ونشر نجم “أسود الأطلس” مساء أمس الأحد، تدوينة على حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: ” إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا فلن ألعب، هذا غير صحيح مطلقاً، تقديراً للنصر وجماهيره ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو دون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم”.

وأضاف، في التدوينة نفسها: “لا تستمعوا إلى أي شائعات، نحتاج فقط إلى دعمكم والبقاء معاً، اللاعبون والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة والمشجعون”.

وتابع : “النصر هو النادي الذي ألعب له، اتفقت مع أخي عبدالرحمن الحلافي (المشرف العام على النصر) على جعل جميع مشجعي النصر سعداء وفخورين إن شاء الله”.

ويمر الفريق الأصفر، الذي توج الموسم الماضي بلقب الدوري، من فترة صعبة، بعد خروجه من دوري أبطال آسيا، على يد السد القطري، وهزيمته في الدوري المحلي.