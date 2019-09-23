من بينها المغرب.. موقع ينصح هواة السفر بزيارة 10 دول مرة واحدة على الأقل في حياتهم

صنف موقع “ثويتس ماج” أفضل 10 دول، نصح متابعيه بزيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ومن ضمنها المغرب، الذي كان الدولة العربية الوحيدة في القائمة إلى جانب أكثر الدول جذبا للسياح في العالم، كإسبانيا، وإيطاليا، وغيرهما.

المغرب

أشار موقع “ثويتس ماج” إلى أن المغرب يحتوي على كنز رائع يضم مجموعة من المساجد ذات المستوى العالمي، ومناظر طبيعية سريالية، وأسواق التوابل. فالمطبخ المغربي -يقول المصدر ذاته- لا يشبه أي مطبخ آخر، مع مزيج من النكهات الفرنسية، والفارسية، والإفريقية، والعربية.

ألبانيا

قال الموقع نفسه: “تظل ألبانيا إلى حد ما لغزًا لمعظم المسافرين، لكن أولئك الذين يستكشفونها سيجدون مواقع تراث عالمية ساحرة، تابعة لليونسكو، بما في ذلك مدينة بوترينت اليونانية القديمة”.

وعلاوة على ذلك، تتميز ألبانيا بالبحيرات الجبلية الرائعة، والشواطئ البكر، والهندسة المعمارية العثمانية، والناس الودودين، الذين سيظهرون لك الطريق بكل سرور عندما تكون في حاجة إلى معرفة أي اتجاه عليك أن تسلكه.

إيطاليا

موطن الرومان، مثال حي للهندسة المعمارية لعصر النهضة، فهي دولة لا مثيل لها. مليئة بمسارات خلابة، وجميلة، وتاريخها الثقافي، فأي مكان تقريبًا في إيطاليا يمنحك ذاكرة ممتعة، ودائمة.

والأفضل من ذلك كله، أنه في إيطاليا يضمن الزائر حصوله على أفضل غذاء في العالم، حتى في المناطق الريفية في إيطاليا.

الهند

من كهوف أجانتا البوذية القديمة إلى شواطئ جوا الرملية، لا تنتهي أبدًا المواقع، التي تشاهدها في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. وبعيدًا عن حشود مومباي، يوصف شمال كشمير عادة باسم سويسرا الهند.

ويلز

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يشير الموقع نفسه إلى أنها واحدة من أجمل مناطق أوربا، إلا أن العديد من المسافرين لايزالون يستخفون بويلز، التي تحظى بمواقعها التاريخية المحفوظة بشكل رائع، والتي يبدو جمالها غير عاد.

نيبال

بعد سلسلة من الزلازل الكارثية، وتوابعها، بدأت صناعة السياحة في نيبال تعود إلى أوجها مرة أخرى، حيث يمكنك الوصول إلى قمة “إفريست” عبر زيارتك لنيبال.

اليابان

اليابان هي مزيج غير عاد من الابتكار في العصر الحديث والتقاليد القديمة. التراث الثقافي والديني المذهل وهو يتعايش بشكل ملحوظ مع الإنجازات المعمارية، والتكنولوجية في الوقت الحاضر، يجبر الزائر على زيارة هذا البلد العملاق.

إسبانيا

قال الموقع: “من المؤكد أن زيارتك لإسبانيا ستجعلك تتوق إلى العودة مرارًا وتكرارًا، فالشواطئ الرائعة، والحياة البرية، والجزر إلى جانب المأكولات اللذيذة، والحياة الليلية المتحركة، والكرنفالات النابضة بالحياة تجعل إسبانيا واحدة من أفضل الدول، التي يجب زيارتها”.

نيوزيلندا

ربما لا يوجد شخص زار نيوزيلندا، ولم يقع في حب هذه الأرض الغامضة على الفور، فإذا كنت تريد العثور على بلد يكون فيه مدمنو السفر أكثر امتنانًا من عظمة الطبيعة ستكون نيوزيلندا بالتأكيد.

كينيا

يقول الموقع “أثرت الهجمات الرهيبة، التي وقعت في غاريسا، ومومباسا في السنوات السابقة على قطاع السياحة”، لكن هذا التحذير لم يحرم هذا البلد الأخاذ والأنيق متعة السفر للسائحين بفضل مواقعه الخلابة والطبيعة الساحرة، التي تمتد لآلاف الكيلومترات.