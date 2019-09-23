عودة الاحتجاجات في مصر.. توقيف 300 شخص خلال 3 أيام

قال مصدران حقوقيان غير رسميين، مساء أمس الأحد، إن نحو 300 شخص، جرى توقيفهم منذ أحداث الجمعة الماضي في مصر.

ونقلت قنوات معارضة في الخارج، ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة، والسبت، قالوا إنها هتفت ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع، وقالت إنها “مفبركة وغير صحيحة”.

وقال المحامي، والناشط الحقوقي، خالد علي، عبر صفحته الرسمية في “فايسبوك”، إن عدد “المقبوض عليهم حتى الآن 300 شخص، مشيرًا إلى عدم وجود حصر بأسمائهم بعد.

فيما أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أن عدد المقبوض عليهم منذ أحداث الجمعة حتى الساعة السابعة من مساء أمس، وصل إلى 356 شخصًا.

وقال المركز ذاته إن “نيابة أمن الدولة العليا بدأت منذ فجر الأحد التحقيق مع مجموعات من المقبوض عليهم”.

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ووفق حصر المركز شملت التوقيفات طلابًا، وصحافيين، وناشطين من مناطق متفرقة، بينها وسط القاهرة، ومحافظة السويس .

كما أشار المصدر نفسه إلى “إلقاء القبض على المحامية، والناشطة الحقوقية “ماهينور المصري” عقب حضورها تحقيقات مع الموقوفين”.

وفيما لم يصدر عن السلطات بيان بشأن ما ذكره المصدران، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات القضائية بشأن ما إذا كان هناك موقوفين أم لا.

ومساء الجمعة الماضي، قال الإعلامي المؤيد للنظام عمرو أديب، عبر برنامجه المتلفز، إن “مجموعة تظاهروا لدقائق بميدان التحرير (وسط القاهرة) يقدرون بـ30 إلى 40 شخصًا عقب مباراة الأهلي والزمالك تم توقيف أغلبهم”.

وتقول السلطات إنها تلتزم بالقانون في “مواجهة” أي خروج عليه، رافضة اتهامات سابقة بالمساس بحق التعبير، والتظاهر حال الالتزم بالشكل القانوني.