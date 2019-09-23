تونس.. مقتل رجل أمن طعنا قرب محكمة الاستئناف في بنزرت

أفادت الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، أن رجل أمن لقي مصرعه، إثر طعنه من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت شمال تونس.

وجاء ذلك في بيان للداخلية التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي، وألقت القبض عليه فورا و”الأبحاث متواصلة، حاليا، لتحديد أسباب، وخلفيات الاعتداء.”

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وفيما لم تحدد الداخلية في بيانها خلفية حادثة الطعن لمنفذ العملية، قال راديو “موزاييك”، الخاص إن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شاب مصنف، وخطير، بعد أن عمد، اليوم، إلى طعن عون أمن بسكين، أدت إلى وفاته”.

كما أكدت مصادر إعلامية أخرى أن الضحية يدعى فوزي الهويملي، وهو رئيس مركز الأمن في محكمة الاستئناف في بنزرت، بعد تعرضه لعملية طعن.

وتواجه تونس، منذ ماي 2011 أعمالا إرهابية، أدت إلى وفاة عشرات العسكريين، والأمنيين، والمدنيين من السياح الأجانب، خصوصا.