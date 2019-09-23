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ريبيري يحقق رقما مميزا في الدوري الإيطالي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرز النجم الفرنسي، فرانك ريبيري، أول أهدافه مع فريق فيورنتينا خلال مواجهة أتالانتا، ضمن أحداث الجولة الرابعة من .

وسجل ريبيري الهدف الثاني لفيورنتينا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل من الطرفين.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن ريبيري بهدفه في شباك أتالانتا، أصبح ثاني أكبر اللاعبين سنًا يتمكن من تسجيل هدفه الأول في الدوري الإيطالي، حيث أحرز الهدف وهو في عمر (36 عامًا و5 أشهر و15 يومًا).

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وأضاف أن أنجيلو ماتيو هو اللاعب الأكبر سنًا عندما سجل هدفه الأول، في عمر (38 عامًا و7 أيام).

وانضم فرانك ريبيري لصفوف فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

ويحتل فيورنتينا حاليًا المركز العشرين والأخير برصيد نقطتين فقط، بعدما حقق تعادلين فيما خسر مباراتين ولم ينجح في تحقيق أي فوز.

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