بالوثائق.. قانون هيئة التصنيع الحربي الذي صوت عليه البرلمان اليوم

تنشر الخليج 365 تفاصيل نص قانون هيئة التصنيع الحربي الذي صوت عليه البرلمان بجلسة اليوم. وصوّت مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الاثنين (23 ايلول 2019) على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي.

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