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الصقور بالاصفر في مواجهة السالمية الكويتي بالبطولة العربية للاندية

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2019-09-23 | 15:09

الصقور بالاصفر في مواجهة السالمية الكويتي بالبطولة العربية للاندية

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عقد قبل قليل، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والسالمية الكويتي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
وتم الاتفاق خلال المؤتمر، الذي جرى في فندق موفنبيك بالكويت، على ان يرتدي الزي الاصفر والشورت الرصاصي، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الاسود الكامل.

اما السالمية الكويتي، سيرتدي الزي الابيض الكامل ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الاحمر.


يذكر ان مباراة الذهاب في كربلاء، انتهت بفوز الصقور بنتيجة 3-1.

وستقام المباراة، يوم غد، على ملعب ثامر في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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