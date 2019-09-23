الصقور بالاصفر في مواجهة السالمية الكويتي بالبطولة العربية للاندية

2019-09-23 | 15:09
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عقد قبل قليل، المؤتمر الفني لمباراة القوة الجوية والسالمية الكويتي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".
اما السالمية الكويتي، سيرتدي الزي الابيض الكامل ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الاحمر.
يذكر ان مباراة الذهاب في كربلاء، انتهت بفوز الصقور بنتيجة 3-1.
وستقام المباراة، يوم غد، على ملعب ثامر في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت بغداد.
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