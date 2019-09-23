الصقور بالاصفر في مواجهة السالمية الكويتي بالبطولة العربية للاندية

وتم الاتفاق خلال المؤتمر، الذي جرى في فندق موفنبيك بالكويت، على ان يرتدي الزي الاصفر والشورت الرصاصي، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الاسود الكامل.

اما السالمية الكويتي، سيرتدي الزي الابيض الكامل ،بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الاحمر.



يذكر ان مباراة الذهاب في كربلاء، انتهت بفوز الصقور بنتيجة 3-1.

وستقام المباراة، يوم غد، على ملعب ثامر في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت بغداد.

