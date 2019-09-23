نائبة تطالب بتعويض متضرري التلوثات البيئية في البصرة

وقالت في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "البصرة تعرضت في العام 2018 الى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع المد للسان الملحي الذي وصل الى اعالي المحافظة والتلوثات البيئية الاخرى من شمال العراق ومناطق الوسط والجنوب".وأوضحت، أن "هذه التلوثات والمد الملحي الذي اجتاح شط العرب وروافده ادت الى خسائر كبيرة اجملتها وزارة البيئة رسميا في ايلول الحالي، بلغ مجموع الخسائر الاقتصادية ومنها المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية اكثر من 580 مليار و23 مليون دينار".

وتابعت، أن "هذه الخسائر لاتتضمن الاضرار الصحية للانسان والاضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية ومحطات تصفية وتحلسية مياه الشرب حيث يتعدى هذا الرقم كثيرا"، مشيرة الى أن "هناك اكثر من 180 الف حالة دخلت المستشفيات في البصرة بسبب التسمم والتلوث البيئي".



وطالبت البجاري، الحكومة بـ"تعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية التي من شانها معالجة وضمان عدم تكرار هذه الماساة وادراج فقرة خاصة ضمن الموازنة العامة 2020 لتعويض المتضررين واطلاق المشاريع الخدمية في البصرة".