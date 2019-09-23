أعمال فنية من الإمارات تتألق في "إكسبوجر للتصوير" بالشارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تألقت أعمال المصورين الإماراتيين وأعمال معبرة عن الإمارات في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" المُقام في إكسبو الشارقة، بمشاركة ٣٥٧ مصوراً محلياً وعالمياً على مدار 4 أيام.

وأوضح المصور في جمعية "صقور الإمارات" للتصوير مصعب المصعبي أن عمله يصور مشهداً للطبيعة في أيسلنداً وقت الشروق، ويُعرض في جناح "سحر الضوء" الذي يضم أعمالاً فنية إماراتية متنوعة.

أما المصور الفوتوغرافي محمود جواد فأشار لـ"العين الإخبارية" إلى أن العمل الذي شارك به خلال الفعاليات قام بتصويره في صحراء ليوا بدولة الإمارات.

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ولفت إلى أنه قام بإدخال بعض المؤثرات على الصورة ليدمج بين الصحراء وصورة شال المرأة العربية كدمج بين التراث والطبيعة.

فيما نوه المصور الفوتوغرافي تامر رضوان بأن الصورة التي شارك بها كانت تحت اسم "أمواج الصحراء"، قام بتصويرها في منطقة تقع بين الإمارات والسعودية، أوضح من خلالها التدرج الضوئي في صورة أمواج الصحراء.

وقال المصور الإماراتي عبيد البدور إن العمل الذي يعتز به من ضمن الأعمال التي يعرضها خلال المهرجان، كان لصورة التقطها في صحراء منطقة المدام في الشارقة وقت شروق الشمس، وتظهر فيه البالونات الهوائية التي ظهرت على سبيل المصادفة وقت التصوير لتضفي شكلاً جمالياً على الصورة.