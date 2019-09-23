ملك البحرين: نقف على الدوام في خندق واحد مع السعودية

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الإثنين، إن بلاده تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع السعودية لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، ومثمناً دورها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك لدى وصول العاهل البحريني إلى جدة في زيارة تتزامن مع احتفال المملكة بعيدها الوطني الـ89.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل البحريني جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

وأبدى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين.

وأشار إلى أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار العمل التخريبي الجبان الذي استهدف بلاده واستقرار إمدادات الطاقة العالمية بضرب معملي نفط لشركة أرامكو.

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كان ملك البحرين لفت لدى وصوله إلى جدة إلى أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، مشيرا إلى أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.



وتابع أن لقاءه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، واستمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب.

وعبر ملك البحرين عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

وأشار إلى تضامن البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وجدد إدانة واستنكار البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وشدد على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.