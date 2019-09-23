ماتيس يطالب بـ"استراتيجية متماسكة" مع حلفاء واشنطن لمواجهة إيران

طالب وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتبني "استراتيجية متماسكة" للتعاون مع حلفائها لمواجهة إيران، في أعقاب هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية منتصف الشهر الجاري.

وقال ماتيس، الأحد، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" المذاع على شبكة "إيه بي سي نيوز"، إن إدارة ترامب تحتاج إلى "بناء الثقة بأن لدينا استراتيجية متماسكة".

وأضاف: "إنهم (الإيرانيون) يريدون أن يبدوا في صورة القادة، ويحاولون صياغة سياسة خارجية تضغط الآخرين، وهذا هو الشيء نفسه الذي كانوا يفعلونه لسنوات عديدة".

وتابع: "هذه هي الطريقة التي يدير بها النظام (الإيراني) سياسته.. لقد هاجموا سفاراتنا، وهاجموا دبلوماسيين آخرين، وقتلوا رئيس وزراء لبنان السابق (رفيق الحريري). هذه هي طريقة عملهم".

وجدد وزير الدفاع الأمريكي السابق مطالبته بتعددية الأطراف المشاركة في العمل ضد إيران قائلا: "نحن بحاجة إلى حلفائنا وشركائنا، وعندما تحتاج إليهم يتعين عليك بناء الثقة للتوافق بشأن استراتيجية متماسكة".

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وأوضح أن بناء التوافق مع الحلفاء يسمح بالوصول لأفضل النتائج الممكنة لتحقيق استقرار الشرق الأوسط.

وارتأى الجنرال المتقاعد أنه "لا يمكن للديمقراطية أن تنجح دون أي تنازلات، وسيتعين علينا أن نتعلم الاستماع إلى بعضنا البعض وأن نفهم حقا، ونتعلم من بعضنا البعض، ونقبل حقيقة أن الأشخاص الذين نختلف معهم، من حين إلى آخر، ربما يكونون على حق".

واستقال ماتيس من الإدارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكتب في رسالة إلى الرئيس ترامب أنه يجب أن يكون له وزير دفاع على توافق مع آرائه. وخلال الفترة التي قضاها في منصبه، وجد ماتيس نفسه على خلاف مع ترامب بشأن السياسة، بما في ذلك قضية إيران.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.

فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.