صحيفة: مصر قوية بتكاتف أبنائها وقدرتهم على تبديد جميع المؤامرات

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الخارجية المصرية

كتب القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "تبقى مصر قوية عزيزة واثقة من نهجها".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "مصر القوية الشامخة، هالهم كيف أنها تخط طريقها بثقة لتحسين واقعها والتوجه نحو المستقبل، أرعبهم التفاف شعبها حول قيادته وتكاتفه معها، هز نواياهم الخبيثة كيف تمضي قدماً وهي تسدد ضربات ساحقة للإرهاب، وتبين كيف أن كل محاولات التأليب والعمل على تغييب الرأي العام لم تأت بنتيجة، فكانوا كمن يكتب في الهواء أو يبني على الرمال".

وبينت "وما إن حاول العشرات من أنصار جماعة “الإخوان” الإرهابية التوغل بين عدد من مشجعي كرة القدم، حتى تم تصوير الأمر كما لو أن ما يجري يمثل كل أهل مصر، لكن ما هو إلا وقت قصير حتى بينت مصر قوة مناعتها في مواجهة أصوات الفتنة ودعاة الفوضى، وكانت حركة الحياة الطبيعية أقوى رد على تلك الجماعة ومن يقفون وراءها أو يدعمونها".

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وشددت الصحيفة "لقد بين الشعب المصري أنه حصن منيع في مواجهة دعاة الفوضى والمعولين على الصراخ، وأكد أن ثقته بقيادته أكبر من أن تهزها محاولات مستهلكة لم تعد تنطلي على أحد، وأن مسيرة التنمية التي تعمل لتحسين الواقع والتخلص من تراكمات طويلة مستمرة ومتواصلة، فلن يكون بمقدور أحد أن يؤثر على ما تنعم به من أمن واستقرار وخطط تنموية عملاقة وقناعات راسخة إنه لم ولن يكون بمقدور فلول الجماعة “الإرهابية” أن تجد منفذاً مرة ثانية، هذا ما بات مؤكداً بعد محاولات كثيرة تبين فيها الرفض الشعبي العارم للخروج عن الخط الوطني الواضح وأن معادلة الشعب والجيش والقيادة أكبر من أن يتم اختراقها أو التأثير عليها".

وذكرت أن "مصر قوية بتكاتف أبنائها وقدرتهم على تبديد جميع المؤامرات التي يتم العمل عليها، فالصراخ وتجميع العشرات يبقى من أدوات المفلسين الذين اعتقدوا أنهم قادرون على تغيير الواقع الذي بات صخرة صلبة بعد سنوات عديدة كانت كفيلة بخلق جيل واع يعرف تماماً أين هي مصلحته ومن يعارضها مصالحه ويحاول عرقلة نهضته، في الوقت الذي لا تتعرض فيه مصر وحدها لمحاولات التدخل وإثارة الفوضى، بل إن المرحلة العربية برمتها تشهد الكثير من التحديات والتهديدات، وتحتاج إلى مواجهتها بحسم وقوة ومنع أي محاولات آثمة سواء من الداخل أو الخارج على تحقيق الأجندات العبثية التي يتم العمل عليها".

و اختتمت "تبقى مصر قوية عزيزة واثقة من نهجها، وقد بددت محاولات أصحاب الشر والفتن على الخروج من جحورهم لأنه لا أحد يريد أن يراهم أو يمكن أن يسمح لهم بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".