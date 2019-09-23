صحيفة إماراتية: إلى قبلة المسلمين وعزتهم كل عام والهامة مرفوعة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

كتب أبو ظبي الرياض - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، رسالة محبة صادقة إلى فخر كل المسلمين في يومها الوطني الـ89، ودعوة من القلب أن يحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل شر وسوء، هنا وهناك أصبحا واحداً، في المسار والمصير .. الفرح واحد، والهم واحد .. الرؤية واحدة والهدف واحد التحديات واحدة والاستراتيجية واحدة".



وأكدت صحيفة صحيفة "الاتحاد" الصادرة الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات، وقالت : ما يهددها يهددنا .. ما يستهدفها يستهدفنا .. وما يفرحها ويسعدها، يفرحنا ويسعدنا .. إنجازاتنا تخاطب إنجازاتهم .. أحلامنا بالمستقبل تتلاقى وأحلامهم .. طموحاتنا وطموحاتهم في بناء عالم أكثر استقراراً، واحدة.

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وأضافت : لم تعد استراتيجية مشتركة بل أصبحت استراتيجية واحدة، صفاً واحداً، تضامناً واحداً، وتكاملاً واحداً .. الإماراتي سعودي ..

والسعودي إماراتي .. شعار واحد لشعب واحد .. عيده هنا، كعيده هناك، واحد.

واختتمت "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول :إلى قبلة المسلمين وعزتهم، كل عام والهامة مرفوعة والخزي والعار للمتآمرين ممن أرادوا بها سوءاً، وكشفتهم أعمالهم من صواريخ الغدر و"درون" الخيانة .. كل عام وأنتم سندنا وعضدنا وقوتنا في مواجهة الأطماع والمؤامرات التي تهددنا في وحدتنا عربياً وإسلاميا .. كل عام ورايتكم عالية، زاهية، في كل زمان ومكان