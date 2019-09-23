رئيس الصين يدعو كل الجهات بمنطقة الخليج الفارسي للهدوء وضبط النفس

أكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي أنه "يجب حل النزاعات في ​الخليج​ سلميا عبر المحادثات، ويجب على جميع الجهات التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس"، مشيراً إلى أن "في الوقت الحالي، الوضع في منطقة الخليج ب​الشرق الأوسط​ معقد وحساس".

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