مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" أعلنت إفلاسها والدخول بتصفية فورية

أعلنت مجموعة ​السياحة​ والسفر البريطانية "توماس كوك- Thomas Cook"، استقالها، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والمموّلين الجُدد المحتملين. لذلك، خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري".

وسيكون على "توماس كوك" أن تُنظّم فورًا عمليّة إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيشكّل أكبر عمليّة من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت قد حاولت المجموعة جمع مئتي مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنّب انهيارها، بعدما واجهت صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونيّة خاصّة بالسّفر، وقلق المسافرين من ملف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​).