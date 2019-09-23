عبد المهدي: العراق يشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أن "العراق مهيأة للاستثمارات وفرص العمل في جميع القطاعات"، مشيرا إلى ان "​بغداد​ تشهد تزايدا في أعداد الشركات والمستثمرين".

ووصف العراق بـ"أنها أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ونشهد تزايد أعداد الشركات والمستثمرين، بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص"، مؤكداً أن "العراق رابع أكبر مصدِّر للنفط في ​العالم​، بمتوسط 3.4 ملايين برميل يوميا، ما ساعد في هذا التطور، مساهمة الشركات الصينية في الاستثمار بأهم الحقول ​النفط​ية".