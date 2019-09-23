عبد المهدي: العراق يشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "العراق مهيأة للاستثمارات وفرص العمل في جميع القطاعات"، مشيرا إلى ان "بغداد تشهد تزايدا في أعداد الشركات والمستثمرين".
ووصف العراق بـ"أنها أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ونشهد تزايد أعداد الشركات والمستثمرين، بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص"، مؤكداً أن "العراق رابع أكبر مصدِّر للنفط في العالم، بمتوسط 3.4 ملايين برميل يوميا، ما ساعد في هذا التطور، مساهمة الشركات الصينية في الاستثمار بأهم الحقول النفطية".
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