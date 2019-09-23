الاتحاد الأوروبي: إعلان الحوثيين وقف الهجمات على السعودية خطوة هامة

رأى الاتحاد الأوروبي أن "إعلان الحوثيين باليمن وقف الهجمات ضد السعودية، خطوة هامة"، مؤكداً أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وبالتالي فإن هناك حاجة مُلحة إلى مبادرات تهدف إلى خفض التصعيد".
ولفت إلى انه "من شأن أي خطوة مماثلة في هذا السياق أن توفر فرصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للانخراط الفاعل مع كافة الأطراف المعنية بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية"، مشدداً على أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي بكافة الوسائل المتاحة لنا".
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